Лига чемпионов
News.ruЧеревченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
|10′
|11′
Эванс Кангва
Федор Смолов
Алексей Миранчук
|20′
Владислав Игнатьев
|23′
|45′+1′
Михаил Левашов
Алексей Миранчук
|45′+1′
Бенедикт Хеведес
Станислав Магкеев
|46′
|46′
Евгений Луценко
Даниил Лесовой
Дмитрий Баринов
|50′
|61′
Виктор Альварес
|64′
Георгий Костадинов
|73′
Александр Ломовицкий
|82′
Гия Григалава
|85′
Александр Ломовицкий
Александру Тудорие
Александр Коломейцев
Брайан Идову
|86′
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
37
Магкеев
14
Чорлука
31
Рыбус
3
Идову
6
Баринов
27
Серкейра
23
Мариу
19
Эдер
59
Миранчук
36
Левашов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Тудорие
22
Лесовой
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
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