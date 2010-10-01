Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0) выразил мнение, что эта игра — не абсолютно лучшая в исполнении его команды в этой части сезона.

Черевченко не считает игру с «Локо» лучшей для «Арсенала»

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