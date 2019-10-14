Политика
Утро.ruЧерез 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
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В Совете Федерации прокомментировали ультиматум неонационалистов к Зеленскому
Комсомольская правда05:19
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