Политика
Утро.ruЧерез 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
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Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Армия и оружие
МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии
9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.
Футбол
Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020
Украинские футболисты на своем стадионе в Киеве одержали верх над сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Политика
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
Происшествия
У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты
Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Политика
Королева Великобритании призвала не откладывать Brexit
Королева Великобритании Елизавета II призвала политиков не откладывать Brexit, 14 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Футбол
Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».