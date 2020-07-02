Экономика
ИА Красная ВеснаЧерез Систему быстрых платежей перевели 167 млрд рублей
После подключения к СБН Сбербанка в конце мая 2020, объем переводов через Систему резко увеличился, сообщают Известия. Так.ю в мае было проведено 2,2 млн операций на сумму 20 млрд рублей, а уже в июне 3,7 млн операций на общую сумму 32 млрд.
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Ксения Дементьева о тонкостях доступа к Системе быстрых платежей (СБП) в Сбербанке
Коммерсантъвчера в 18:00
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Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н вчера в 10:30
Происшествия
За сутки выявили 55 случаев коронавируса в Курской области
По состоянию на утро 2 июля в Курской области зафиксировано 55 новых случаев коронавируса. Данные сообщили в региональном оперативном штабе.
Курск сегодня 02:42
Общество
ЦИК обработал 99,9% протоколов. За поправки высказались 77,93% россиян
Поправки одобрили 77,93% граждан РФ, сообщили в ЦИК. Против высказались 21,26% проголосовавших.
Телеканал 360° 01:30
Экономика
Греф предсказал рост цен на нефть и курса рубля
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года при условии, что ситуация с коронавирусом не обострится, можно ожидать резкий рост цен на нефть и курса рубля.
Lenta.ru 29 июня в 08:31
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 29 случаев коронавируса
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Сахалинской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 человек.
RuNews24.ru 30 июня в 03:02
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Энергетика
Нефть марки WTI во втором квартале подорожала на 93%
Стоимость сентябрьских фьючерсов составила $42,12 за баррель. Цены на нефть американской марки WTI продолжают расти второй день подряд.
Деловое.ТВ 01:51
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС вчера в 14:38
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Народные новости 02:17
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Экономика
Фондовые торги в США завершились в основном на подъеме
Азиатские фондовые индексы вчера в основном повысились, а европейские — после небольшого снижения перешли к росту.
Росбалт 02:10
Политика
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов.
Lenta.ru 02:54
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33