Экономика
ИА Красная ВеснаЧерез Систему быстрых платежей перевели 167 млрд рублей
Система быстрых переводов за все время функционирования провела 19,7 млн транзакций и перевела 167,3 млрд рублей, сообщает 2 июля газета Известия со ссылкой на источник в Центробанке.
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Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
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Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Кино
Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»
В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
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Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Шоу-бизнес
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения Баскетболист Янис Тимма отмечает день рождения.
Экспресс газета 02:49
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 30 июня в 19:38
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
Общество
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Интернет
Microsoft официально анонсировала новый дизайн Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила свежую сборку операционной системы Windows 10 для разработчиков — речь идет о билде Windows 10 Developer Preview 20161, в котором появились ранее заявленные изменения в визуальном оформлении.
Planet Today 05:18
Общество
Памфилова: Общая явка на голосовании по поправкам достигла 65%
Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию после закрытия участков составила порядка 65%.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru 30 июня в 08:14
Общество
Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку
Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
ТАСС 30 июня в 17:03
Кино
Продюсер «Лиги справедливости» отверг обвинения Киборга
Kinonews.ru 02:27
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Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
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Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
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REGNUM вчера в 04:54
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Космос
Ближе к звездам: Латвия стала ассоциированным членом Европейского космического агентства
В Министерстве образования и науки пояснили, что Латвия как ассоциированный член агентства может претендовать на технологические заказы в рамках миссий агентства, в которых уже участвуют 22 европейских страны, а также из США, Канады и Японии.
BaltNews.lv 29 июня в 05:30
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
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На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
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Шоу-бизнес
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18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19