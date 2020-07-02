Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЧерез Систему быстрых платежей перевели 167 млрд рублей

Система быстрых переводов за все время функционирования провела 19,7 млн транзакций и перевела 167,3 млрд рублей, сообщает 2 июля газета Известия со ссылкой на источник в Центробанке.
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