Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. Первых пассажиров терминал примет 15 октября, а сейчас все системы проходят тестовую проверку, сообщил председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта

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