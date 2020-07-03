Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в интервью «Российской газете» рассказал о том, что к концу июля рубль вновь может пробить психологически важный курс. На курс российской валюты, по словам Пушкарева, сильно влияют инвесторы.

Через неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс

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