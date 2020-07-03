Экономика

Shraibikus NewsShraibikus NewsЧерез неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в интервью «Российской газете» рассказал о том, что к концу июля рубль вновь может пробить психологически важный курс. На курс российской валюты, по словам Пушкарева, сильно влияют инвесторы.
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Экономисты рассказали о психологически важном курсе доллара

Sputnik Таджикистанвчера в 06:20

Рубль через неделю снова пробьет психологически важный курс

Стерлеград08:16

Через неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс

Shraibikus News03:36

Экономист: Рубль снова пробьет психологически важный курс уже через неделю

МонаВиставчера в 13:54

Эксперты: Через неделю рубль может пробить очередную психологическую отметку

Актуальные Новости09:23

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Российская газета02 июля в 23:00
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС вчера в 10:02
2,2K
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
3,9K
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
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Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП

Телеканал RTVI вчера в 09:00
5,5K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
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Общество

200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
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Политика

Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
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Общество

В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары

"Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.
ТАСС 07:38
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
469
Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Политика

РПЦ считает недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть

Решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть нарушает свободу вероисповедания и недопустимо, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Коммерсантъ 08:31
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Футбол

«Брайтон» обыграл на выезде «Норвич» и отдалился от зоны вылета

Набор трёх очков позволил команде Грэма Поттера увеличить отрыв от зоны вылета до девяти зачётных баллов.
Евро-футбол.ру 09:25
Происшествия

В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне

Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:16
Общество

Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского

Оттава, которая последние годы продавала голубое топливо Китаю, не ожидала такого поворота событий.
Evo-rus.com вчера в 08:15
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Экономика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Происшествия

Историк Соколов регулярно изменял убитой им аспирантке с бывшей женой

Историк Олег Соколов, которого связывали романтические отношения с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко, изменял ей со своей бывшей женой.
Известия 08:50
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Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
253
Политика

В Госдуме считают, что Путин удостоится титула «Владимир-объединитель»

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что президент России Владимир Путин по итогу своего правления сможет провести реформу, направленную на восстановление отечества.
Anews 09:12
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