Экономика
Shraibikus NewsЧерез неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс
Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в интервью «Российской газете» рассказал о том, что к концу июля рубль вновь может пробить психологически важный курс. На курс российской валюты, по словам Пушкарева, сильно влияют инвесторы.
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Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
ТАСС вчера в 10:02
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП
Телеканал RTVI вчера в 09:00
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Общество
200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Политика
Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
Lenta.ru 09:15
Общество
В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары
"Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.
ТАСС 07:38
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Политика
РПЦ считает недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть
Решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть нарушает свободу вероисповедания и недопустимо, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Коммерсантъ 08:31
Футбол
«Брайтон» обыграл на выезде «Норвич» и отдалился от зоны вылета
Набор трёх очков позволил команде Грэма Поттера увеличить отрыв от зоны вылета до девяти зачётных баллов.
Евро-футбол.ру 09:25
Происшествия
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне
Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:16
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Оттава, которая последние годы продавала голубое топливо Китаю, не ожидала такого поворота событий.
Evo-rus.com вчера в 08:15
Экономика
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Историк Соколов регулярно изменял убитой им аспирантке с бывшей женой
Историк Олег Соколов, которого связывали романтические отношения с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко, изменял ей со своей бывшей женой.
Известия 08:50
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Политика
В Госдуме считают, что Путин удостоится титула «Владимир-объединитель»
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что президент России Владимир Путин по итогу своего правления сможет провести реформу, направленную на восстановление отечества.
Anews 09:12