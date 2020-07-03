Коронавирус
Shraibikus NewsЧерез неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс
Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в интервью «Российской газете» рассказал о том, что к концу июля рубль вновь может пробить психологически важный курс. На курс российской валюты, по словам Пушкарева, сильно влияют инвесторы.
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Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы
Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал, как ему удалось похудеть на 15 кг
Актуальные Новости 00:31
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП
Известия вчера в 11:47
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца
После длительной самоизоляции голивудская актриса Анджелина Джоли решила выйти из дома со своей дочерью Вивьен.
Территория новостей вчера в 03:35
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Футбол
Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".
Soccer.ru вчера в 15:42
Общество
Продюсер Максим Фадеев рассказал, как смог похудеть на 100 кг
Ранее российский продюсер Максим Фадеев изумил подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию, на которой видно, что он сильно похудел.
Sputnik Кыргызстан 03:13
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Общество
В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:30
Здоровье
За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек
Kursk.com вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 02 июля в 08:36
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 03:36
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки).
РБК 01:58
Политика
Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии
«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
РБК 02:45
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28