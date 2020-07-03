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Shraibikus NewsShraibikus NewsЧерез неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в интервью «Российской газете» рассказал о том, что к концу июля рубль вновь может пробить психологически важный курс. На курс российской валюты, по словам Пушкарева, сильно влияют инвесторы.
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Через неделю российский рубль снова пробьет психологически важный курс

Shraibikus News03:36

Экономист: Рубль снова пробьет психологически важный курс уже через неделю

МонаВиставчера в 13:54

Экономисты рассказали о психологически важном курсе доллара

Sputnik Таджикистанвчера в 06:20

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Российская газета02 июля в 23:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
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Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
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Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве

Sport.ru 02:44
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
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Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал, как ему удалось похудеть на 15 кг

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Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

Известия вчера в 11:47
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца

После длительной самоизоляции голивудская актриса Анджелина Джоли решила выйти из дома со своей дочерью Вивьен.
Территория новостей вчера в 03:35
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 13:33
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
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Культура

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
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Футбол

Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву

По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".
Soccer.ru вчера в 15:42
Общество

Продюсер Максим Фадеев рассказал, как смог похудеть на 100 кг

Ранее российский продюсер Максим Фадеев изумил подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию, на которой видно, что он сильно похудел.
Sputnik Кыргызстан 03:13
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Общество

В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:30
Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com вчера в 03:49
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 02 июля в 08:36
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Происшествия

Спасатели собрали основную массу разлившегося топлива под Норильском

Газета.Ru 03:29
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Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 03:36
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки).
РБК 01:58
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Политика

Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
РБК 02:45
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Футбол

Месси может в следующем году воссоединиться с Гвардиолой

Газета.Ru 00:45
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