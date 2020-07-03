Коронавирус
Российская газетаЧерез неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:06
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Футбол
42-летний вратарь Буффон по окончании карьеры хочет доучиться в школе
Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» 42-летний Джанлуиджи Буффон заявил, что после завершения карьеры посвятит время себе и семье.
News.ru 05:59
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку
Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Происшествия
Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения
Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
ТАСС 11:23
Происшествия
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Lenta.ru 12:19
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 05:03
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03:16
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Необычное платье, подчеркивающее грудь, весит пять килограммов.
Дни24 09:09
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Экономика
«Синема парк» заплатила PepsiCo почти $2 млн штрафа за низкие продажи
Штраф отображен в отчетности компании за прошлый год.
Новые Известия 05:54
Происшествия
На борту летевшего пассажирского самолета начался пожар
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку из-за пожара на борту.
Lenta.ru 12:24
Технологии
Центр Атлантического океана не теплеет, а охлаждается
МедиаПоток 08:10
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Спорт
Сменила гражданство, выиграла золото для другой сборной и продает российскую экипировку через Интернет
25-летняя Елена Кручинкина прошлой зимой наделала шуму, выиграв золото чемпионата Европы в гонке преследования.
Спорт-Экспресс 05:40
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08:24
Происшествия
Застройщика военного городка в Каменке арестовали по делу о взятке
Екатерина Коробенко подозревается в том, что она, будучи управляющей компанией, занимающейся строительством военного городка в поселке Каменка в Выборгском районе Ленобласти, передала должностным лицам ГАСН Минобороны 265 тысяч рублей.
Петербургский дневник 12:01
Общество
Red Bull подаст официальный протест против Mercedes
Motorsport.com Россия 10:10