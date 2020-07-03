Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Общество Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских домах и детсадах на Камчатке и в Пермском крае, в Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях. 14

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. 3,9K

Религия Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. 1,6K

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 1,8K

Гаджеты Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка. 23

Шоу-бизнес Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,6K

Экономика Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 640

Политика Суд в Нидерландах изучит доклад «Алмаз-Антей» в рамках дела MH17 Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях судебного заседания, проходившего сегодня в Нидерландах, заявил, что суд приобщит к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, собранные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Антей Алмаз», передает РИА «Новости». 3

Политика Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата. 27

Шоу-бизнес Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера». 59

Единоборства Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 52

Общество У здания ФСБ задержаны пикетчики Около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. 15

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 3,5K

Общество Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства. 1

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.

Армия и оружие Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда». 324