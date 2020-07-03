Коронавирус
Российская газетаЧерез неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Общество
Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов
Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских домах и детсадах на Камчатке и в Пермском крае, в Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях.
BFM.ru 12:21
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
Общество
Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку
Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Шоу-бизнес
В завещании Норкиной отсутствует имя мужа
Вести Подмосковья 00:17
Экономика
Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь.
Lenta.ru 13:12
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Политика
Суд в Нидерландах изучит доклад «Алмаз-Антей» в рамках дела MH17
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях судебного заседания, проходившего сегодня в Нидерландах, заявил, что суд приобщит к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, собранные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Антей Алмаз», передает РИА «Новости».
NewInform 13:26
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Гаджеты
Apple косвенно подтвердила намерение отказаться от комплектных зарядных устройств в линейке iPhone 12
Похоже, с аппаратами линейки iPhone 12 в комплекте действительно не будет зарядного устройства.
iXBT.com 13:35
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Единоборства
Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой
Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.
РБК 13:43
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Общество
У здания ФСБ задержаны пикетчики
Около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
BFM.ru 13:56
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:08
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Армия и оружие
Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе
Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM вчера в 22:31
Наука
Выявлено новое опасное проявление коронавируса
Медики Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что COVID-19 способен провоцировать нарушения в эндокринной системе, передает Journal of Endocrine Society.Сообщается, что исследователи проанализировали состояние здоровья пациентов, перенесших заражение SARS-CoV-1 — вирус является возбудителем вспышки атипичной пневмонии.
Medical Note 12:22
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
CT news вчера в 09:17