Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧерез неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Экономист: Рубль снова пробьет психологически важный курс уже через неделю

МонаВиста13:54

Экономисты рассказали о психологически важном курсе доллара

Sputnik Таджикистан06:20

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Российская газетавчера в 23:00
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Общество

Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов

Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских домах и детсадах на Камчатке и в Пермском крае, в Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях.
BFM.ru 12:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,4K
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
3,9K
Общество

Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку

Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,6K
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
1,8K
Гаджеты

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,6K
Шоу-бизнес

В завещании Норкиной отсутствует имя мужа

Вести Подмосковья 00:17
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Экономика

Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь

Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь.
Lenta.ru 13:12
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
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Политика

Суд в Нидерландах изучит доклад «Алмаз-Антей» в рамках дела MH17

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях судебного заседания, проходившего сегодня в Нидерландах, заявил, что суд приобщит к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, собранные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Антей Алмаз», передает РИА «Новости».
NewInform 13:26
3
Политика

Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
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Гаджеты

Apple косвенно подтвердила намерение отказаться от комплектных зарядных устройств в линейке iPhone 12

Похоже, с аппаратами линейки iPhone 12 в комплекте действительно не будет зарядного устройства.
iXBT.com 13:35
1
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Единоборства

Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой

Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.
РБК 13:43
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
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Общество

У здания ФСБ задержаны пикетчики

Около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
BFM.ru 13:56
15
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
3,5K
Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:08
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Армия и оружие

Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе

Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM вчера в 22:31
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Наука

Выявлено новое опасное проявление коронавируса

Медики Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что COVID-19 способен провоцировать нарушения в эндокринной системе, передает Journal of Endocrine Society.Сообщается, что исследователи проанализировали состояние здоровья пациентов, перенесших заражение SARS-CoV-1 — вирус является возбудителем вспышки атипичной пневмонии.
Medical Note 12:22
Кино

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

CT news вчера в 09:17
15
Как работают Яндекс.Новости?
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