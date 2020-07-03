Экономика
Российская газетаЧерез неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Общество
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны.
Известия 02 июля в 20:52
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Киберспорт
Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape
Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
Актуальные Новости вчера в 09:59
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 09:39
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Футбол
Месси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»
Российская газета 04:46
Происшествия
В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие
Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).
Евразия Daily 04:21
Футбол
Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова признан лучшим в июне в РПЛ
Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в игре с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 03:13
Общество
В Калининградской области за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Калининградской области скончался ещё один пациент с COVID-19.
Клопс 03:51
Армия и оружие
Военный эксперт Игорь Коротченко сравнил США с раненым зверем
США в последнее время напоминают так называемого раненого зверя, а это вызывает серьезные опасения.
Актуальные Новости 00:59
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:39
Футбол
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Сочи», «Спартак» сыграет с «Тамбовом»
Сегодня будут сыграны пять матчей 26-го тура чемпионата России. «Динамо» примет тульский «Арсенал», который сменил главного тренера.
Спорт БИЗНЕС Online 01:55
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Армия и оружие
Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда
Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa вчера в 15:19