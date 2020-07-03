Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства. 37

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Политика Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. 9

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