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Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ

Польша теряет позицию транзитера российского газа, сказал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.
Lenta.ru
По мнению Шченьсняка, для России с недавних пор Польша стала запасным путем транзита природного газа.
ПРАЙМ
"Через польский участок "Ямала-Европы" Россия поставляет газ для нужд Польши в небольшом объеме — 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем страна потребляет в год, не идет в Германию", - отметил эксперт.
Газета.Ru
«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу.
Lenta.ru

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Экспортный природный газ по «Ямал-Европе» больше не проходит через польский участок
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Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ
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Эксперт Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа
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