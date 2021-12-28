"Через польский участок "Ямала-Европы" Россия поставляет газ для нужд Польши в небольшом объеме — 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем страна потребляет в год, не идет в Германию", - отметил эксперт.