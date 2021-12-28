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Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ

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Польша теряет позицию транзитера российского газа, сказал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.
Lenta.ru
Польша начала терять свои позиции транзитера российского газа.
Газета.Ru
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе.
РИА Новости
«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу.
Lenta.ru

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Экспортный природный газ по «Ямал-Европе» больше не проходит через польский участок
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