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Экономика

«Черкизово» инвестирует 48 млрд рублей в создание под Тулой завода по переработке свинины

"Группа Черкизово" планирует создать в Тульской области завод по убою, хранению и переработке свинины мощностью 4,2 млн голов в год, объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей, будет создано 2 200 новых рабочих мест.В источнике
Тульские Известия
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Московский Комсомолец Тула
Тульские новости

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В Тульской области откроется крупнейший в России мясоперерабатывающий завод

Тульская служба новостей08:03

В Тульской области появится крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер

Первый Тульский07:51

В присутствии Президента подписано соглашение о создании в Тульской области крупнейшего мясоперерабатывающего кластера

Московский Комсомолец Тула07:21

В Тульской области создадут крупнейший в стране мясоперерабатывающий кластер

Тульские новости07:34

Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер появится в Тульской области

Тульская пресса07:34

Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер откроется в ТОСЭР «Ефремов»

Тульские Известия07:28

«Черкизово» инвестирует 48 млрд рублей в создание под Тулой завода по переработке свинины

ТАСС07:47
Интересное

Моргенштерн оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в текстах его песен.
Интерфакс08:37

Силуанов заявил о планах сократить вложения средств ФНБ в доллары

Минфин существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.
РИА Новости07:19

Стоимость скоростной трассы Казань — Екатеринбург составит 260 млрд рублей

Сумма средств, необходимых для строительства скоростной трасы Казань — Екатеринбург, составит 260 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.
Urbc.Ru03:26

Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
РИА Новости07:18