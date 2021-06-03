«Черкизово» инвестирует 48 млрд рублей в создание под Тулой завода по переработке свинины
"Группа Черкизово" планирует создать в Тульской области завод по убою, хранению и переработке свинины мощностью 4,2 млн голов в год, объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей, будет создано 2 200 новых рабочих мест.В источнике
В Тульской области откроется крупнейший в России мясоперерабатывающий завод
Тульская служба новостей08:03
В присутствии Президента подписано соглашение о создании в Тульской области крупнейшего мясоперерабатывающего кластера
Московский Комсомолец Тула07:21