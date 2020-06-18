Экономика
ИзвестияЧернее чёрного: в ЦБ отметили рост активности нелегальных кредиторов
Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Комсомольская правда00:45
Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Телеканал 360°вчера в 20:55
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Авто
Появились первые изображения тяжелого УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Происшествия
Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве
В результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), погибли четыре человека.
Lenta.ru 09:02
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о будущем России после окончания президентских сроков Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Политика
Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.
Взгляд.ру вчера в 09:53
Экономика
Мошенники похитили со счетов россиян 232 млрд рублей
Злоумышленники за весь прошлый год похитили более 232 млрд рублей с банковских счетов и электронных кошельков россиян.
URA.Ru 09:41
Наука
В симптомах коронавирусной инфекции нашли этнические различия
Американские и польские медики выяснили, что при COVID-19 люди европейского происхождения страдают от потери обоняния и вкуса примерно в 3–6 раз чаще, чем остальные жители Земли.
ТАСС Наука 05:58
Общество
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки
Пекин, 18 июня 2020, 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе.
REGNUM 05:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
Общество
Забастовка в «СГЭТ». Водители троллейбусов сообщили о 13-часовом рабочем дне
Взгляд-инфо 07:13
Армия и оружие
Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Вечерний курьер 01:56
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Футбол
УЕФА утвердил полное расписание перенесенного Евро-2020
Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание чемпионата Европы-2020, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 03:44