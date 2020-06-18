Еще больший рост ожидается во II квартале. Без справок На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на "черных" кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ "За права заемщика". В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.

с чего всё началось

Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии COVID-19. Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали «Известиям» в регуляторе.

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