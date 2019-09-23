Кино
Известия«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
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Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Политика
Иран освободил британский танкер Stena Impero
Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который ранее был задержан военными Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Российская газета 06:11
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Авто
Правила расчета транспортного налога изменились в РФ
Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Политическая Экспертиза 05:05
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Наука
После химиотерапии раковые клетки могут пожирать конкурентов
Naked Science вчера в 08:21
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.
Вокруг ТВ вчера в 11:03
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Спорт
РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 05:31
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 19 сентября в 20:02
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Экономика
Более 8 млн новых кредитных карт выдано в РФ с начала 2019 года
В России за восемь месяцев 2019 года выдано 8,05 млн новых кредитных карт.
REGNUM 05:40