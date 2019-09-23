Кино

ИзвестияИзвестия«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
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«Чернобыль» получил Emmy в категории «лучший мини-сериал»

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Взгляд.ру22:04

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Эхо Москвы22:09

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РИА Новости23:13
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