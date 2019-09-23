Кино

ИзвестияИзвестия«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
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Сериал «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми»

РБКвчера в 22:35

«Игра престолов» получила Emmy как лучший драматический сериал

ТАСС00:15

«Игра престолов» получила «Эмми» как «лучший драматический сериал»

Взгляд.рувчера в 23:46

Сериал «Чернобыль» получил премию Emmy

Вести.Ru00:31

Лучшим драматическим сериалом года признан финальный сезон «Игры престолов»

Эхо Москвы00:07

Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

РИА Новостивчера в 23:11

«Эмми» 2019: Явные фавориты и основные претенденты на победу в этом году (Variety, США) (Variety)

ИноСМИвчера в 02:40
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Происшествия

В Зауралье экс-глава района ответит за недостроенный водопровод

Российская газета 20 сентября в 07:18
Происшествия

В Якутии столкнулись два парома

ТАСС вчера в 21:39
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Экономика

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru вчера в 17:29
Экономика

Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском вчера в 21:58
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Здоровье

Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты

Lenta.ru вчера в 13:03
Общество

Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке

Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика

Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ

По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.
NewInform 21 сентября в 04:50
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Единоборства

Бойца UFC из США забросали бутылками после поединка в Мексике

Болельщики забросали бутылками октагон после досрочного завершения главного боя турнира UFC Fight Night 159 между американцем Джереми Стивенсоном и мексиканским бойцом Яиром Родригесом.
ФАН 00:04
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Российских спортсменов могут отстранить от Олимпиады в Токио.
Профиль вчера в 02:13
Общество

Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье

Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области.
ФАН вчера в 12:22
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 21 сентября в 13:53
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Футбол

Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Политика

Порошенко заявил, что не собирается в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешнее руководство страны не сможет посадить его за решетку.
Народные новости вчера в 02:23
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 20 сентября в 04:42
Политика

Трамп не исключил публикации стенограммы своего разговора с Зеленским

Публикацию полной стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским не исключил сам американский лидер 22 сентября, сообщает газета The Hill.
Красная весна вчера в 19:26
Армия и оружие

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия

У координатора омского штаба Навального прошли обыски

У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Армия и оружие

МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

REGNUM вчера в 22:29
Политика

Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
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