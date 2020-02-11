Политика
Lenta.ruЧерного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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Гаджеты
Включать Bluetooth в устройствах на Android оказалось опасно
Немецкие киберспециалисты из компании ERNW рассказали об опасности включенного Bluetooth в ОС Android.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Армия и оружие
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе
Футбол
Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
Политика
Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум жительницам Читы по 40 тысяч евро
Накануне стало известно, что ЕСПЧ обязал российские власти выплатить жительницам Читы, чьи дети получили увечья из-за халатности неизвестных лиц, по 40 тысяч евро в качестве компенсации.
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты
Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Космос
Обсерватория CHEOPS прислала первую фотографию
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Авто
Yamaha тестирует мощный электромотор
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Происшествия
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Парламент Северной Македонии одобрил вступление страны в НАТО
Членство Северной Македонии в НАТО стало возможным после официального переименования республики.
Фигурное катание
Константинова ушла из группы Чеботаревой
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Футбол