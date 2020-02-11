Политика

Lenta.ruLenta.ruЧерного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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Самого знаменитого ополченца ДНР «Черного Ленина» задержали в России

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
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Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

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Парламент Северной Македонии одобрил вступление страны в НАТО

Членство Северной Македонии в НАТО стало возможным после официального переименования республики.
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