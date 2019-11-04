Политика
Российская газетаЧерногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
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Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Армия и оружие
Американская армия решила сменить калибр патронов из-за России
Американская армия будет оснащена патронами калибра 6,8 мм на замену популярных в странах НАТО 5,56 мм пулям.
News.ru 01 ноября в 06:35
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском вчера в 08:51
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Шоу-бизнес
Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове
Накануне в донской столице состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица исполнила со сцены все свои популярные хиты и пообщалась с фанатами.
Privet-Rostov.ru 03:15
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
RT на русском 12:21
Общество
На Петербург надвигается метель
В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Происшествия
В Брянске на набережной легковушка сбила девушку
Сегодня, 4 ноября, на набережной в Брянске сбили девушку. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.
Городской телеканал (Брянск) 11:18
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал себя занудным папашей
Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.
Вокруг ТВ вчера в 10:22
Политика
О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине
Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости вчера в 03:01
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Наука
Биологи выяснили, что растения паникуют во время дождя
Независимый публицист 02 ноября в 14:09
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21