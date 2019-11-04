Политика

Российская газетаРоссийская газетаЧерногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
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Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

РБК14:39

В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России

RT на русском10:51

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

РИА Новости12:50

Албания, Норвегия и Черногория поддержали санкции ЕС против России

Газета.Ru13:45

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России

Коммерсантъ11:21

Ряд стран поддержал ЕС в продлении антироссийских санкций

РЕН ТВ13:32

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России

ТАСС10:23
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
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Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

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Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
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Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
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Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли

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Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

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