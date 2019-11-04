Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

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