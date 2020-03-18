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Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

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Энергетика США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.

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Общество «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Происшествия Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.

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