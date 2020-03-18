Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЧерногория допустила возвращение российских туристов

Черногория допустила возвращение российских туристов. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа. На данный момент контакт с властями страны поддерживается на регулярной основе.
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Посольство заявило о принципиальном согласии Черногории на вывоз россиян

РБКвчера в 06:15

Посольство в Черногории рассказало о доставке россиян в аэропорт Подгорицы

Rambler News Serviceвчера в 12:52

Черногория дала согласие на возвращение российских туристов

Вести ФМвчера в 10:16

Посольство в Черногории рассказало об организации возвращения россиян

РИА Новостивчера в 07:52

Авиакомпании России доставят российских и черногорских туристов на родину

ТАССвчера в 13:09

Посольство России в Черногории начало переговоры об эвакуации россиян

Телеканал 360°17 марта в 14:19

Посольство России в Черногории работает над возвращением домой российских туристов

Радио Маяк17 марта в 12:28
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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва 17 марта в 11:38
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец вчера в 21:52
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
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Без тренера и спортзала: чемпионка Азии по самбо и известный диетолог — о том, как похудеть к лету

НГС 17 марта в 23:35
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

REGNUM 01:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor вчера в 14:13
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Футбол

Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
NewInform вчера в 19:12
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM 17 марта в 21:33
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Происшествия

На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей

Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
REGNUM 01:51
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Общество

В Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса

Для лечения коронавируса китайские власти планируют использовать лекарство «Авиган», пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 17:25
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