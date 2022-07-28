По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.
Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от обязательств по отгрузкам 240 тыс. т пшеницы, которые должны были осуществить украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами", - рассказал Савчук, комментируя использование украинской армией американских гаубиц.
Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
По информации агентства, новая партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом.