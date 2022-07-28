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Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны, передает Balkan Insight.
РБК
Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич ещё в начале июня предупреждал
, что будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России.
News.ru
По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.
ТАСС
Посол РФ в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику.
ТАСС

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