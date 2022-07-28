Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от обязательств по отгрузкам 240 тыс. т пшеницы, которые должны были осуществить украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника "Коммерсанта", предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ретейлеры, в частности, Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группа "Спортмастер".
По информации агентства, новая партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом.