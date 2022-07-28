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Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны, передает Balkan Insight.
РБК
По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в покупку недвижимости.
Lenta.ru
Посол РФ в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику.
ТАСС
В то же время в разных городах Черногории проходят акции в поддержку России.
ТАСС

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Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
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Черногория начала замораживать принадлежащую российским гражданам недвижимость
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