По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.
"Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами", - рассказал Савчук, комментируя использование украинской армией американских гаубиц.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.