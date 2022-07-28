Контрнаступление украинской армии обернется для нее невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области получит сокрушительный отпор и захлебнется, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого "Фенербахче" имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Британско-нидерландская Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчете компании.