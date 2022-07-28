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Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны, передает Balkan Insight.
РБК
Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич ещё в начале июня предупреждал
, что будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России.
News.ru
По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 млн евро, в том числе 49,46 млн евро было вложено в недвижимость, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты
В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России.
Ведомости

Подробнее о событии

Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Коммерсантъ20:49
Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
РБК20:29
В Черногории начали замораживать недвижимость россиян
РЕН ТВ19:27
Черногория начала замораживать принадлежащую российским гражданам недвижимость
RT на русском19:00
В Черногории начали замораживать недвижимость россиян
Московский Комсомолец18:19
Кабмин Черногории заявил о заморозке недвижимости граждан России из-за санкций ЕС
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Черногория начала замораживать недвижимость граждан России
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