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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Черногория не планирует открывать границы для граждан России

В ведомстве отметили, что руководство страны понимает высокий спрос граждан России на туристические поездки в Черногорию, но пока не приняло окончательного решения об открытии границ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.
РИА Новости1 августа в 16:04
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ: Черногория не готова принять российских туристов

Московский Комсомолец1 августа в 16:41
Эхо Москвы

РИА Новости узнало об отказе Черногории пускать россиян

Эхо Москвы1 августа в 18:06
Life.ru

В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Life.ru1 августа в 17:51
REGNUM

Черногория решила не открывать границу для граждан РФ

REGNUM1 августа в 17:34
URA.Ru

Черногория отказывается принимать российских туристов

URA.Ru1 августа в 20:15
Lenta.ru

Черногория отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ru1 августа в 16:20
РИА Новости

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

РИА Новости1 августа в 16:04

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
1K

Jaguar I-Pace превысил паспортный запас хода в реальных условиях

Итоги поездки на центральном дисплее: в среднем паркетник расходовал 15,9 кВт•ч/100 км. Общее время путешествия (включая остановки) составило 9,5 ч. После поездки остаток заряда составил 5%, и борткомпьютер обещал ещё 18 км хода.
Драйв03:08
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Роналду хотел перейти в «ПСЖ» после матча с «Локомотивом»

По информации издания, португалец был недоволен игрой итальянской команды в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1). После игры он заявил руководству "Ювентуса" о желании перейти в "ПСЖ".
Газета.Ru02:37

Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости05:26