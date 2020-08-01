Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.

с чего всё началось

В ведомстве отметили, что руководство страны понимает высокий спрос граждан России на туристические поездки в Черногорию, но пока не приняло окончательного решения об открытии границ.

Черногория не планирует открывать границы для граждан России

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