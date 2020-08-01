Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЧерногория не планирует открывать границы для граждан России

В ведомстве отметили, что руководство страны понимает высокий спрос граждан России на туристические поездки в Черногорию, но пока не приняло окончательного решения об открытии границ.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.
РИА Новости01 августа в 16:04

Подробнее о событии

Черногория отказывается принимать российских туристов

URA.Ru01 августа в 20:15

РИА Новости узнало об отказе Черногории пускать россиян

Эхо Москвы01 августа в 18:06

В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Life.ru01 августа в 17:51

Черногория решила не открывать границу для граждан РФ

REGNUM01 августа в 17:34

СМИ: Черногория не готова принять российских туристов

Московский Комсомолец01 августа в 16:41

Черногория отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ru01 августа в 16:20

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

РИА Новости01 августа в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
178
Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе

В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
1,3K
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
404
Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
5
Общество

На улицы Калининграда возвращаются торговцы польской санкционкой

В Калининграде вновь стали появляться нелегальные торговцы польской санкционкой.
Каскад 06:52
13
Экономика

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русском 07:34
2
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
545
Происшествия

В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар

Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
1
Происшествия

Следствие не выявило заказчика дела против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
107
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
151
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
160
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

РИА Новости 08:27
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Футбол

Гендиректор ЦСКА высказался о возможном уходе главы РФС

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги.
Газета.Ru 08:20
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
2,5K
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
117
Космос

Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу

Piter.tv 05:33
5
Общество

В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
12
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
94
Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
70
Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
14
Шоу-бизнес

Эшли Грэм снялась обнаженной в новой фотосессии с сыном

Специально для издания модель снялась в новой фотосессии вместе с маленьким сыном Айзеком и супругом.
Salt Mag 07:48
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
703
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

Lenta.ru 07:39
13
Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
1
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
109
Армия и оружие

Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Lenta.ru 06:08
14
Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное