Политика
ИА Красная ВеснаЧерногория не планирует открывать границы для граждан России
В ведомстве отметили, что руководство страны понимает высокий спрос граждан России на туристические поездки в Черногорию, но пока не приняло окончательного решения об открытии границ.
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с чего всё началось
Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.РИА Новости01 августа в 16:04
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В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов
Life.ru01 августа в 17:51
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