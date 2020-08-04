Общество
РБКВласти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Координационный совет указал, что граждане России и Азербайджана смогут въезжать в Черногорию без каких-либо дополнительных условий. Там отметили, что решение по этим двум странам было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.
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Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Общество
В Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона
Заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам назначен Евгений Никонов.
Life.ru вчера в 23:48
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию республики.
Деловое.ТВ 03:13
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Технологии
Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)
Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей
В 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд руб. на подготовку к выборам президента России, следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина.
Коммерсантъ 02:02
Происшествия
В Свердловской области зафиксировали 182 случая коронавируса за сутки
В Свердловской области официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:41
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Сообщалось, что в школах России якобы планируют перейти на дистанционное обучение с 21 сентября.
Evo-rus.com 04:14
Здоровье
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:36
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году
Серийные поставки новейшего тяжелого ударного стелс-беспилотника «Охотник» Минобороны РФ начнутся к 2024 году, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Российская газета 04:21
Авто
В Китае стартовали продажи Baojun RC-5
REGNUM 03:31
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru вчера в 22:35
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58