Общество

РБКРБКВласти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Координационный совет указал, что граждане России и Азербайджана смогут въезжать в Черногорию без каких-либо дополнительных условий. Там отметили, что решение по этим двум странам было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК02:48

Подробнее о событии

Черногория откроет границы для россиян

ТАСС03:26

Черногория открыла границы для России и Азербайджана

REGNUM01:35

Черногория разрешила въезд для россиян

RT на русском02:47

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости02:36

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс03:16

Власти Черногории разрешили въезд россиянам

РЕН ТВ02:51

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

РБК03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
327
Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
248
Общество

В Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона

Заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам назначен Евгений Никонов.
Life.ru вчера в 23:48
46
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
31
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию республики.
Деловое.ТВ 03:13
323
Политика

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском 04:01
43
Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
762
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
8
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
199
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
995
Общество

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
208
Общество

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

В 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд руб. на подготовку к выборам президента России, следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина.
Коммерсантъ 02:02
7
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
17
Происшествия

В Свердловской области зафиксировали 182 случая коронавируса за сутки

В Свердловской области официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:41
1
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

REGNUM вчера в 07:31
620
Происшествия

Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы

По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
4
Общество

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах

Сообщалось, что в школах России якобы планируют перейти на дистанционное обучение с 21 сентября.
Evo-rus.com 04:14
168
Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:36
1,7K
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
659
Армия и оружие

Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году

Серийные поставки новейшего тяжелого ударного стелс-беспилотника «Охотник» Минобороны РФ начнутся к 2024 году, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:33
20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Российская газета 04:21
1
Авто

В Китае стартовали продажи Baojun RC-5

REGNUM 03:31
Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
17
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
248
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
3,5K
Космос

NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе

Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru вчера в 22:35
4
Происшествия

На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки

За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное