По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".

с чего всё началось

Черногория открыла границы для въезда российских туристов. Об этом сообщает РИА "Новости". Еще 2 августа в СМИ появилась информация, что теплая страна не готова пустить к себе граждан РФ.

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