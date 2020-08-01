Общество
Утро.ruЧерногория открыла границы для российских туристов
Черногория открыла границы для въезда российских туристов. Об этом сообщает РИА "Новости". Еще 2 августа в СМИ появилась информация, что теплая страна не готова пустить к себе граждан РФ.
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с чего всё началось
По данным источника агентства, власти Черногории понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, но "решение об открытии границы для них пока не принято, когда будет принято, неизвестно".РИА Новости01 августа в 16:04
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В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов
Life.ru01 августа в 17:51
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Общество
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
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"С новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка-партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека", - отмечено в сообщении.
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Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
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РБК вчера в 14:38
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Газета.Ru 02:46
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Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях, заявил адвокат Борис Локшин.
Mockva.ru 02 августа в 20:12
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
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BFM.ru вчера в 08:20
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ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Технологии
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Как сообщает CNBC, Virgin Galactic сейчас будет работать с Федеральным управлением гражданской авиации над созданием каркаса, чтобы затем пройти сертификацию всего самолета.
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Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12
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России и США предрекли войну из-за Арктики
Датский военный аналитик заявил, что Россия может нанести удар «Кинжалами» по военным базам Гренландии в случае арктического конфликта с НАТО.
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Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
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Культура
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Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
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Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57