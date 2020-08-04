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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК4 августа в 03:05
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Татар-информ

Российским туристам разрешили въезд в Черногорию

Татар-информ11:16
URA.Ru

Черногория откроет границы для российских туристов

URA.Ru08:28
ТАСС

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

ТАСС4 августа в 12:00
Говорит Москва

Черногория разрешила въезд гражданам России

Говорит Москва07:59
RT на русском

Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

RT на русском4 августа в 08:02
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости4 августа в 02:36
Аргументы недели

Черногория открыла границы для России

Аргументы недели4 августа в 02:50

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ru10:32

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русском15:02