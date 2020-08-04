Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
Подробнее о событии
Россия в «зеленом списке»: Черногория разрешила россиянам въезд в страну
Русская Планета4 августа в 03:07