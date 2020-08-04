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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК4 августа в 03:05
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Татар-информ

Российским туристам разрешили въезд в Черногорию

Татар-информ11:16
Русская Планета

Россия в «зеленом списке»: Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Русская Планета4 августа в 03:07
ТАСС

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

ТАСС4 августа в 12:00
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости4 августа в 02:36
Интерфакс

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс4 августа в 03:16
Говорит Москва

Черногория разрешила въезд гражданам России

Говорит Москва07:59
Аргументы недели

Черногория открыла границы для России

Аргументы недели4 августа в 02:50

Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Россия предложила Нидерландам повысить налоги на дивиденды

Целый ряд стран – Кипр, Мальта, Люгсембург, а теперь и Нидерланды – получили от Минфина России «письма счастья» с просьбой увеличить ставки налога на доходы в отношении дивидендов и процентов.
Новые Известиявчера в 08:30
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
RT на русском06:41

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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