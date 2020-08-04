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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК4 августа в 03:05
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Татар-информ

Российским туристам разрешили въезд в Черногорию

Татар-информ11:16
URA.Ru

Черногория откроет границы для российских туристов

URA.Ru08:28
Аргументы недели

Черногория открыла границы для России

Аргументы недели4 августа в 02:50
ТАСС

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

ТАСС4 августа в 12:00
RT на русском

Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

RT на русском4 августа в 08:02
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости4 августа в 02:36
Говорит Москва

Черногория разрешила въезд гражданам России

Говорит Москва07:59

Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
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Травоядные животные больше хищников подвергаются риску исчезновения

Результаты показывают, что из-за того, что более четверти современных травоядных в мире находится под угрозой исчезновения, у травоядных самый высокий процент видов, находящихся в зоне риска.
Planet Todayвчера в 16:54
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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