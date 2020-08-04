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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК4 августа в 03:05
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URA.Ru

Черногория откроет границы для российских туристов

URA.Ru08:28
Профиль

Россиянам официально разрешили въезд в Черногорию

Профиль08:25
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости4 августа в 02:36
Говорит Москва

Черногория разрешила въезд гражданам России

Говорит Москва07:59
Российская газета

Те же грабли

Российская газетавчера в 14:15
ТАСС

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

ТАСС4 августа в 12:00
Московский Комсомолец

Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию

Московский Комсомолец08:20

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с рядом стран

Хельсинки, 6 августа 2020, 15:33 — REGNUM Правительство Финляндии вновь приняло решение ввести ограничения на въезд в стране для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры в связи с неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу.
REGNUM08:33

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Трамп призвал перенести дебаты кандидатов на пост президента США

Вашингтон, 6 августа 2020, 14:59 — REGNUM Проведение дебатов кандидатов на пост президента США необходимо перенести на более раннюю дату, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 6 августа на своей странице в Twitter.
REGNUM07:59