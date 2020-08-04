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Все новости (Нижний Тагил)
Все новости (Нижний Тагил)

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. При этом от граждан не потребуется выполнять какие-либо специальные условия, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил
 Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК4 августа в 03:05
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Татар-информ

Российским туристам разрешили въезд в Черногорию

Татар-информвчера в 11:16
Интерфакс

Черногория откроет границы для граждан России

Интерфакс4 августа в 03:16
ТАСС

Черногория откроется, в РФ новый минимум. Главное о коронавирусе за 4 августа

ТАСС4 августа в 12:00
RT на русском

Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий

RT на русском4 августа в 08:02
РИА Новости

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

РИА Новости4 августа в 02:36
Говорит Москва

Черногория разрешила въезд гражданам России

Говорит Москвавчера в 07:59
Аргументы недели

Черногория открыла границы для России

Аргументы недели4 августа в 02:50

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Volkswagen может воскресить несколько классических моделей

По одной из версий, компания Volkswagen регистрирует вышеперечисленные названия будущих моделей для немецкой фирмы eClassic, которая занимается выпуском электрических модификаций Beetle и фургона e-Bulli на базе Samba Bus.
Тарантас Ньюс5 августа в 02:40
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Граждане РФ обратятся в СК с просьбой расследовать преступления ВСУ

Журналист и общественный деятель Руслан Осташко обратил внимание граждан на необходимость активно расследовать обстоятельства преступлений боевиков ВСУ против мирного населения на территории Донбасса.
Слово и Деловчера в 13:44

В Сирии разгорелся конфликт из-за серии убийств шейхов

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошла серия убийств шейхов — лидеров местных арабских кланов, вследствие чего племенное ополчение установило контроль над населенными пунктами Эль-Хавейдж и Дибан к северу от Евфрата, вытеснило оттуда группы «Сирийских демократических сил» (СДС) и захватило их технику.
Lenta.ruвчера в 15:56

На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.
REGNUMвчера в 07:24
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Минпросвещения обязало учителей провести контрольные в сентябре

Как утверждает учитель русского и литературы Наталья Смирнова, нет никакого смысла проводить ВПР в сентябре, в первые две -три недели даже после обычных каникул дети входят в учебный ритм, а тут школьники отсутствовали на уроках почти шесть месяцев.
URA.Ruвчера в 16:40

Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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