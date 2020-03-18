Коронавирус
ИнтерфаксЧерногория разрешила вывезти россиян на родину
Захарова добавила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж". Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».БИЗНЕС Online06:55
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Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Культура
Евровидение-2020 официально отменили
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Здоровье
ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19
Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
Экономика
РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов
По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
Экономика
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире
Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Общество
В Британии магазины ограничили покупку туалетной бумаги из-за паники
Крупные британские сети супермаркетов начали ограничивать покупку продуктов, пользующихся большим спросом из-за паники в связи с коронавирусом, отпуск туалетной бумаги, макарон и молока ограничен до двух-четырех упаковок в одни руки, следует из сообщений ритейлеров.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Вирусолог оценил сообщения об искусственном происхождении коронавируса
В появившихся сообщениях, которые Щелканов назвал фейковыми, утверждалось, что в COVID-19 содержатся фрагменты других вирусов, что подтверждает его искусственное происхождение.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Армия и оружие
В США заинтересовались «незрелым» Су-57
Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».