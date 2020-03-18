Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧерногория разрешила вывезти россиян на родину

Захарова добавила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж". Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24
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БИЗНЕС Online06:55

Подробнее о событии

Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Интерфакс11:00

Черногория дала разрешение на вывоз россиян

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Черногория одобрила вылет части россиян

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Захарова подтвердила разрешение Черногории на прилет самолета РФ за россиянами

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Захарова назвала самые сложные страны для эвакуации россиян

Телеканал 360°06:25

«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов

Комсомольская правда07:49
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Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
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Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
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Хоккей

«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
РБК 07:24
Общество

Названа общая черта жертв коронавируса

По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
НТВ 11:32
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
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Здоровье

ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19

Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
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Экономика

РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
РБК 11:53
Экономика

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
РИА Новости 11:05
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Известия 09:29
Общество

В Британии магазины ограничили покупку туалетной бумаги из-за паники

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РИА Новости 09:42
Экономика

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Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
РИА Новости вчера в 03:22
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Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию по бою с Тони Фергюсоном

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Общество

Вирусолог оценил сообщения об искусственном происхождении коронавируса

В появившихся сообщениях, которые Щелканов назвал фейковыми, утверждалось, что в COVID-19 содержатся фрагменты других вирусов, что подтверждает его искусственное происхождение.
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Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

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В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
REGNUM 05:52
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
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Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.
РИА Новости 10:21
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Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
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Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 05:24
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Кино

Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
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Как работают Яндекс.Новости?
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