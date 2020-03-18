с чего всё началось

Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала "Россия-1" она сообщила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж".

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.

Экономика Минпромторг договорился с сетями о стабилизации цен на продукты Ажиотажный спрос на продукты питания, возникший в московском регионе в последнее время на фоне распространения коронавируса, окончательно прекратится к середине следующей недели.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.

Общество Пандемия коронавируса может затянуться на два года Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.