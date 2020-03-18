Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧерногория разрешила вывезти россиян на родину

Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала "Россия-1" она сообщила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж".
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с чего всё началось
«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24
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