Черногория решила не открывать границу для граждан РФ
Ранее предложение об открытии границ выдвинуло министерство туризма и устойчивого развития республики. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов
Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.
РИА Новостивчера в 16:04
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