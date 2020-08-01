Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUM
REGNUM

Черногория решила не открывать границу для граждан РФ

Ранее предложение об открытии границ выдвинуло министерство туризма и устойчивого развития республики. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

Министерство туризма и устойчивого развития Черногории по данным местных СМИ еще 27 июля предложило властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19.
РИА Новостивчера в 16:04
Подробнее о событии
Life.ru

В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Life.ru17:51
News.ru

Черногория отказала россиянам в допуске в страну

News.ru17:31
Новый День

Черногория на пороге нищеты: число безработных резко выросло

Новый День31 июля в 06:49
REGNUM

Черногория решила не открывать границу для граждан РФ

REGNUM17:34
Lenta.ru

Черногория отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:20
РИА Новости

Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

РИА Новостивчера в 16:04
Ёлдаш

Черногория не торопится принимать российских туристов

Ёлдашвчера в 16:58
Реклама
Реклама
Реклама

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъвчера в 04:06
Реклама

Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на обоих задержанных в субботу во время акции в поддержку жителей Хабаровска составлены административные протоколы.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 14:43
Реклама
Реклама
Реклама

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ31 июля в 08:46
19
Реклама
Реклама
Реклама