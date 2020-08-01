Черногория решила не открывать границу для граждан РФ

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Ранее предложение об открытии границ выдвинуло министерство туризма и устойчивого развития республики. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.