Коронавирус

ТАССТАССЧерногория согласилась на организацию возвращения российских туристов

Российские дипломаты получили принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.
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