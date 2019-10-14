Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧерногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Российский бизнесмен потребовал компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске он ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии. Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
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Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Коммерсантъ15:34

Дерипаска назвал ошибочным решение арбитража по своему иску к Черногории

Известия15:00

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

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Дерипаску оставили без 600 млн долларов: власти Черногории похвастались победой над миллиардером в суде

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Дерипаска анализирует возможность обжалования решения суда в Гааге по иску к Черногории

ТАСС14:00

Минфин США требует от суда отклонить иск Дерипаски

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Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
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Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

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Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

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Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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Как утверждают медики, лучше всего справиться с похмельем поможет простая вода, витамин B6 и спортивные напитки с сахаром и электролитами, сообщают «Известия».
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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Владимир Габулов может покинуть «Аланию»

Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Напомним, в августе 2019 года, господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах.
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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

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Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

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Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»

После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

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Bloomberg: министр энергетики США Перри намерен подать в отставку

Министр энергетики США Рик Перри уведомил американского президента Дональда Трампа о намерении подать в отставку в скором времени.
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Skoda представила первые изображения новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
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СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
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Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

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BMW рассекретила переднеприводный седан 2-Series Gran Coupe

В России 2-Series предложат с 1,5-литровым турбомотором с тремя цилиндрами мощностью 140 л.с. Он сочетается с семидиапазонным "роботом".
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