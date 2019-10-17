Общество
КоммерсантъЧерногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Российский бизнесмен потребовал компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске он ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии. Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики.Ведомости11:32
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Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Авто
Toyota анонсировала небольшой электрокар
Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.
iReactor 12:09
Культура
Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»
Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
Полит.ру вчера в 00:06
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Политика
Что сделал Владимир Путин в Институте кинематографии
Что сделал Владимир Путин в Институте кинематографии 17 октября президент России Владимир Путин приехал во ВГИК, где по случаю 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии выслушал обширные чаяния деятелей кино и некоторые удовлетворил: теперь студенты, желающие получить второе высшее образование во ВГИКе, не станут платить за обучение.
Коммерсантъ 16:18
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета 14 октября в 10:38
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист 11:11
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга.
Известия 16:12
Политика
Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде
Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
RT на русском 12:59
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
РБК 16:52
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия
Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки
В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»
После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Фильм Про 03:50
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Авто
Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня 05:03
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02