с чего всё началось

Российский бизнесмен потребовал компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске он ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии. Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.

Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Авто Toyota анонсировала небольшой электрокар Японский бренд Toyota готовит к выпуску новый компактный электрокар.

Культура Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки» Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

Политика Что сделал Владимир Путин в Институте кинематографии Что сделал Владимир Путин в Институте кинематографии 17 октября президент России Владимир Путин приехал во ВГИК, где по случаю 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии выслушал обширные чаяния деятелей кино и некоторые удовлетворил: теперь студенты, желающие получить второе высшее образование во ВГИКе, не станут платить за обучение.

Политика Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск 17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные прививки БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Фигурное катание Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при» Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.

Политика Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Общество Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.

Хоккей Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга.

Политика Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

Политика МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.

Футбол УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020 Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.

Происшествия Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Здоровье Травматологи Челябинска уволились из больницы Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Кино Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене» После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Авто Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.