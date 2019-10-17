Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧерногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Российский бизнесмен потребовал компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске он ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии. Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает
 пресс-служба министерства экономики республики.
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Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

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Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

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Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
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Минздрав назвал самые опасные прививки

БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
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Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»

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Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

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Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

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Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
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Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
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Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
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Происшествия

Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки

В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
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Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
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После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
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Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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