Черногория увязывает вывоз россиян из страны из-за коронавируса с вывозом этим же самолетами своих граждан из России, сообщил дипломатический источник. Источник сообщил, что уже «все готова», и в данный момент «проблема не в нас, проблема в Черногории», передает РИА «Новости».

Черногория увязала вылет россиян с вывозом своих граждан из России

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