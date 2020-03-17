Коронавирус
Взгляд.руЧерногория увязала вылет россиян с вывозом своих граждан из России
Черногория увязывает вывоз россиян из страны из-за коронавируса с вывозом этим же самолетами своих граждан из России, сообщил дипломатический источник. Источник сообщил, что уже «все готова», и в данный момент «проблема не в нас, проблема в Черногории», передает РИА «Новости».
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Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Здоровье
Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Политика
Эрдоган предрек наступление новой эпохи
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Здоровье
В ДНР больше опасаются свиного гриппа, чем коронавируса
Долгошапко утверждает, что большую угрозу для жителей республики составляет свиной грипп (H1N1).
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Авто
Озвучили российские цены на кроссовер Geely Coolray
Все модификации Coolray имеют 3-цилиндровый бензиновый силовой агрегат на 1,5 литра производительностью 150 л.с. В паре с двигателем функционирует 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Наука
Ученые открыли еще один путь заражения коронавирусом
Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через рецепторы белка ACE2, как считалось раньше, но и другим путем — через белковый вырост молекулы CD147.
Финансы
Курс евро на рынке Forex пробил отметку в 90 рублей
Рост курса евро по сведениям на 21:28 мск составил на рынке Forex 8,8 процента. Рост курса доллара - 9,8 процента.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker
Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Глава государства подписал Указ, согласно которому день голосования по изменениям в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику
Многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Культура
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.