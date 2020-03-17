Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руЧерногория увязала вылет россиян с вывозом своих граждан из России

Черногория увязывает вывоз россиян из страны из-за коронавируса с вывозом этим же самолетами своих граждан из России, сообщил дипломатический источник. Источник сообщил, что уже «все готова», и в данный момент «проблема не в нас, проблема в Черногории», передает РИА «Новости».
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Источник: вылет россиян из Черногории задерживается из-за требований балканской страны

ТАСС04:10

Стали известны требования Черногории для эвакуации россиян

Известиявчера в 16:29

Черногория увязывает вопрос о вылете россиян на родину с вывозом своих граждан из России

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Эвакуация граждан РФ из Черногории задерживается по вине властей Черногории

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Черногория не выпускает тысячу граждан России: Туристов готовы только обменять

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Черногория увязала вылет россиян с вывозом своих граждан из России

Взгляд.ру04:07

Источник рассказал о требовании Черногории для эвакуации россиян

РИА Новостивчера в 15:29
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
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Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
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Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
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Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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РИА Новости 03:57
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«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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Долгошапко утверждает, что большую угрозу для жителей республики составляет свиной грипп (H1N1).
Pravda.Ru 16 марта в 06:50
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Экономика

ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:44
Футбол

Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
NewInform 19:12
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Авто

Озвучили российские цены на кроссовер Geely Coolray

Все модификации Coolray имеют 3-цилиндровый бензиновый силовой агрегат на 1,5 литра производительностью 150 л.с. В паре с двигателем функционирует 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
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Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
Наука

Ученые открыли еще один путь заражения коронавирусом

Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через рецепторы белка ACE2, как считалось раньше, но и другим путем — через белковый вырост молекулы CD147.
РИА Новости 07:14
Финансы

Курс евро на рынке Forex пробил отметку в 90 рублей

Рост курса евро по сведениям на 21:28 мск составил на рынке Forex 8,8 процента. Рост курса доллара - 9,8 процента.
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В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker

Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
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В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Глава государства подписал Указ, согласно которому день голосования по изменениям в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.
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Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара

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Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

Многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства.
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Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя

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Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
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Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
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В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском вчера в 08:21
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В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
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