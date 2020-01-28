Экономика
REGNUMЧерногорские банки стали выдавать больше кредитов
С января по ноябрь 2019 года черногорскими банками было одобрено на 3,5 процента больше кредитов, чем за тот же период в 2018 году и составил 3,09 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении центробанка Черногории.
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В Нижегородской области выдача кредитов выросла на 4,2% за год
Коммерсантъ Нижний Новгород24 января в 02:23
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