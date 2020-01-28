Экономика

REGNUMREGNUMЧерногорские банки стали выдавать больше кредитов

С января по ноябрь 2019 года черногорскими банками было одобрено на 3,5 процента больше кредитов, чем за тот же период в 2018 году и составил 3,09 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении центробанка Черногории.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК16:00

В Нижегородской области выдача кредитов выросла на 4,2% за год

Коммерсантъ Нижний Новгород24 января в 02:23

Воронежская область вошла в десятку лидеров роста потребкредитования

Красная весна24 января в 15:07

В прошлом году белгородцы взяли 194,5 тыс. кредитов

Мир Белогорья24 января в 08:16

Воронежский финансист объяснил рекордный рост выдачи кредитов в регионе

De Facto24 января в 05:28

Черногорские банки стали выдавать больше кредитов

REGNUM03:35

Рост потребкредитования замедлился до 2,7% в 2019 году

Zaimisrochno.ru24 января в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Хоккей

«Спартак» опередил «Динамо» в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем»

Вести.Ru 14:10
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко по её просьбе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко.
Piter.tv 10:47
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Motor вчера в 11:59
Спорт

Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).
РИА Новости 12:04
Общество

Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции

Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Lenta.ru 13:04
Политика

Юрий Чайка вступил в должность полпреда в СКФО

Коммерсантъ 14:56
Футбол

Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант».
Спорт-Экспресс 15:47
Политика

На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Газета.Ru 12:03
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform 25 января в 10:17
Шоу-бизнес

PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь.
РБК 04:50
Общество

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
РИА Новости 14:54
Политика

Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
РБК 10:11
Общество

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Известия 11:07
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Технологии

Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 00:53
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Происшествия

Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой

РИА Стрела 09:22
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Общество

Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Lenta.ru 14:46
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport 13:55
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb 15:26
Наука

Горизонтальный перенос генов у бактерий независим от антибиотиков

Выяснилось, что обработка антибиотиками практически не влияет на частоту горизонтального переноса генов от бактерии к бактерии.
Anonsens 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное