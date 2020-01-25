Экономика
REGNUMЧерногорские банки стали выдавать больше кредитов
С января по ноябрь 2019 года черногорскими банками было одобрено на 3,5 процента больше кредитов, чем за тот же период в 2018 году и составил 3,09 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении центробанка Черногории.
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Самарская область вошла в топ-15 регионов РФ по объемам выдачи потребительских кредитов
СитиТрафик25 января в 10:15
НБКИ: рост количества выдаваемых потребкредитов в области почти прекратился
Новый Калининград.Ru03:44
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Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
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В Винницкой области закрываются школы из-за эпидемии гриппа
В Винницкой области Украины 13 школ закрылись на карантин из-за увеличения количества заболевших гриппом и ОРВИ.
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
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