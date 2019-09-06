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РИА НовостиРИА НовостиЧерногорский арбитр Дабанович рассудит сборные России и Казахстана

Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Матч Россия — Казахстан рассудит черногорец Дабанович

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