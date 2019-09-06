Футбол
РИА НовостиЧерногорский арбитр Дабанович рассудит сборные России и Казахстана
Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матч отбора Евро-2020 между Россией и Казахстаном рассудят арбитры из Черногории
Чемпионатвчера в 10:56
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:31, Вашингтон
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Невские Новости вчера в 02:59
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия 05 сентября в 20:08
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК вчера в 16:04
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Футбол
Голландия впервые за год одержала победу над Германией
В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.
REGNUM вчера в 23:33
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что правительство РФ выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на завершение строительства проблемных объектов в 37 регионах "Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - пояснил он.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает де Хеа новое соглашение на шесть лет, по нему голкипер должен был получать 375 тысяч фунтов в неделю.
Матч ТВ вчера в 23:48
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru вчера в 22:26
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Общество
В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом
По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах.
RT на русском вчера в 22:48
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru вчера в 14:37
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Происшествия
Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка
Вести.Ru вчера в 18:39
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс вчера в 12:19
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50