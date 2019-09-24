Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерноморец — Урал 0:2

Черноморец — Урал
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Стадион Центральный
52′
Павел Погребняк
90′+1′
Павел Погребняк
«Урал» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Оба мяча забил 35-летний форвард Павел Погребняк. Для него это 117-й и 118-й гол в зачет «Клуба 100».
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