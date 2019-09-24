Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерноморец — Урал 0:2
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Стадион Центральный
|52′
Павел Погребняк
|90′+1′
Павел Погребняк
«Урал» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Оба мяча забил 35-летний форвард Павел Погребняк. Для него это 117-й и 118-й гол в зачет «Клуба 100».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 15:06
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Футбол
Фанатов «Факела» облили водой на стадионе
Metaratings 16:09
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России и сложил с себя полномочия
Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Локомотив" потерпел поражение в 1/16 финала турнира.
Газета.Ru 17:15
Общество
Росстат: Более 50 тысяч работников могут потерять работу
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу до конца текущего месяца.
Российская газета 05:44
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Футбол
УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд
Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU вчера в 14:28
Футбол
Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин смог сохранить свои владения на замке в дебютном матче за основную команду «Бенфики».
Евро-футбол.ру 16:36
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:37
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы
Анна Калашникова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" Напомним, что накануне свадьбы с Ксенией Собчак, которая состоялась 13 сентября, Богомолов напал на журналиста НТВ в коридоре "Останкино".
Вокруг ТВ вчера в 16:30
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
В Донецке возник крупный пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе поселков Горняк и Землекопы.
Вести.Ru 04:11
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Общество
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение
ТК Звезда 23 сентября в 03:51
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол
Гончаренко хочет дать шанс молодежи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:56
Общество
Производитель электронных сигарет Juul отказался от рекламы в США
Производитель электронных сигарет Juul откажется от всей рекламы на территории США, а также сменит генерального директора Кевина Бернса, сообщается на сайте компании.
Sostav.ru 10:30
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22